Жена Оскара Кучера не поддерживает проведение СВО на территории Украины: "Мы ссоримся"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр и телеведущий Оскар Кучера рассказал о разногласиях с женой из-за разных позиций по отношению к проведению СВО.

По словам актёра, его жена, в отличие от него самого, негативно относится к проведению СВО на территории Украины. Более того, противоположная позиция супруги не раз становилась причиной конфликтов в семье. Об этом артист рассказал в интервью на YouTube канале Fametime TV.

"У нас действительно с супругой мнения разнятся относительно всего происходящего. Это нормально. Мы ссоримся на этой почве, хотя я много раз принимал решение ничего из этого не обсуждать. Но сейчас мы придерживаемся правила не обсуждать политику дома", — поделился Оскар Кучера.

Стоит добавить, что жена артиста даже хотела уехать из России после того, как власти приняли решение о начале проведении СВО.

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