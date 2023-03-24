Актриса Алёна Хмельницкая подверглась критике в Сети за поддержку Анатолия Белого.
На днях актриса посетила в Тель-Авиве театральную постановку "Я здесь", главную роль в которой исполнил Анатолий Белый. Хмельницкой очень понравился спектакль, впечатлениями артистка решила поделиться на своей странице в социальной сети Instagram*.
"Этот спектакль — молитва. Как я прорыдалась. Путь, который зрители проходят с тобой, нужен и важен. Мы должны сопереживать друг другу. У нас болит, и нам не всё равно!" — написала актриса.
Подписчики Хмельницкой восприняли пост неоднозначно. Они обрушились на актрису с критикой, предположив, что она таким образом решила поддержать Украину.
"Очень странно, почему вы молчали с 2014 года, когда бомбили Луганск и Донбасс", — написал один из пользователей соцсети.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской организацией в РФ.
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