Режиссёр Никита Михалков прокомментировал антироссийские заявления Артура Смольянинова*.
Михалков отметил, что работал с актёром на съёмках фильма "Утомлённые солнцем — 2". Тогда, по словам режиссёра, Смольянинов* показался ему талантливым артистом и хорошим человеком.
"Его поведение стало для меня глубочайшим разочарованием. Знаете, моя программа называется "Бесогон". Если есть Бог, значит, есть и дьявол. Видимо, его сломил соблазн", — заявил Михалков во время пресс-конференции в рамках Красноярского экономического форума.
Смольянинов* покинул Россию после начала СВО на Украине. За границей он дал несколько скандальных интервью, в которых осудил российскую власть и высказал намерение поучаствовать в конфликте на стороне ВСУ.
* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, исполняющих функции иноагентов.
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