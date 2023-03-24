Режиссёр Никита Михалков признался, что глубоко разочаровался в Артуре Смольянинове*

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Никита Михалков прокомментировал антироссийские заявления Артура Смольянинова*.

Михалков отметил, что работал с актёром на съёмках фильма "Утомлённые солнцем — 2". Тогда, по словам режиссёра, Смольянинов* показался ему талантливым артистом и хорошим человеком.

"Его поведение стало для меня глубочайшим разочарованием. Знаете, моя программа называется "Бесогон". Если есть Бог, значит, есть и дьявол. Видимо, его сломил соблазн", — заявил Михалков во время пресс-конференции в рамках Красноярского экономического форума.

Смольянинов* покинул Россию после начала СВО на Украине. За границей он дал несколько скандальных интервью, в которых осудил российскую власть и высказал намерение поучаствовать в конфликте на стороне ВСУ.

* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, исполняющих функции иноагентов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.