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Лерчек наняла юристов, которые пытаются доказать ошибку ФНС

0:52
Шоу-бизнес

Известные блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины считают, что налоговая служба ошиблась, обвинив их в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей.

Лерчек наняла юристов, которые пытаются доказать ошибку ФНС

Как сообщает Telegram-канал SHOT, пока идёт расследование по делу об уклонении от уплаты налогов супруги Чекалины консультируются с независимыми налоговыми юристами. В частности, специалисты проверяют бухгалтерскую документацию блогеров на предмет нарушения законодательства. Отмечается, что данная процедура может занять около двух недель.

Напомним, ФНС обвиняет блогеров в том, что они не перешли на общую систему налогообложения после того, как пара заработала более 150 миллионов рублей на продаже онлайн-марафонов, выводя средства через родственников и ИП Артёма. 

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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