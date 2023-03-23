Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Overdrive Mode появится в Cyberpunk 2077
Hyundai, Kia отзывают 570 000 автомобилей из-за риска возгорания
Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29
Сенатор Климов ответил на идею США "продать" России её новые регионы: мы не может сами у себя покупать собственные территории
Android Auto получает обещание "пожизненной" поддержки от VW
Mini Clubman Final Edition может стать концом линейки Clubman
Врач-терапевт рассказал, при какой температуре можно снять шапку на улице
Эксперт Россельхознадзора Антонов: дешёвое сливочное масло в магазине — это суррогат
Экономист предсказала в 2023 году рост цен на самые востребованные категории товаров

Ксения Собчак рассказала, что пользуется тушью для ресниц за 350 рублей

0:41
Шоу-бизнес

Известная ведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, что использует косметику из сегмента масс-маркета.

Ксения Собчак рассказала, что пользуется тушью для ресниц за 350 рублей

В своём Telegram-канале Собчак рассказала, что основным критерием при выборе косметики для неё является качество, а вовсе не цена. Например, знаменитость пользуется тушью Cabare от бренда Vivienne Sabo, которая стоит около 350 рублей. Также она отметила, что предпочитает пользоваться обычным персиковым маслом за 150 рублей.

Журналистка отмечает, что недорогая косметика отлично «уживается» в её косметичке и с более дорогими брендами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина

О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.

Корнилов: Британия услышала предупреждение Путина об ответе РФ на снаряды с обеднённым ураном
Садальского восхитило фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Войдёт в историю
Садальский о фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Кадр пойман изумительнейший
В Китае рассказали, как Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов
В МУС оценили "угрозы" Медведева после ордера на арест Путина
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
"Будет суд в Гааге, будет петь "Сядем!": Галкин* высмеял творчество SHAMANа
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
Последние материалы
Мышиная моча поможет предотвратить теракты
Android Auto получает обещание "пожизненной" поддержки от VW
Mini Clubman Final Edition может стать концом линейки Clubman
Врач-терапевт рассказал, при какой температуре можно снять шапку на улице
Эксперт Россельхознадзора Антонов: дешёвое сливочное масло в магазине — это суррогат
Экономист предсказала в 2023 году рост цен на самые востребованные категории товаров
Тильзитский мир: договор, который отложил войну России и Франции
Конституционный суд не счёл посуточную аренду квартир гостиничным бизнесом
Захарова ответила Кирби на его слова о российском пилоте: "Джон, нервы надо беречь"
Михаил Мишустин пообещал разобраться с возможностью запрета вейпов в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников