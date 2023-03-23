Ксения Собчак рассказала, что пользуется тушью для ресниц за 350 рублей

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная ведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, что использует косметику из сегмента масс-маркета.

В своём Telegram-канале Собчак рассказала, что основным критерием при выборе косметики для неё является качество, а вовсе не цена. Например, знаменитость пользуется тушью Cabare от бренда Vivienne Sabo, которая стоит около 350 рублей. Также она отметила, что предпочитает пользоваться обычным персиковым маслом за 150 рублей.

Журналистка отмечает, что недорогая косметика отлично «уживается» в её косметичке и с более дорогими брендами.

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