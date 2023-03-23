Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поведение певицы Наргиз Закировой. Он отметил, что артистка стала знаменитой только благодаря покровительству Максима Фадеева.
В новом выпуске шоу "Злые языки" Пригожин высказался об уехавших артистах, которые после начала СВО на Украине поливают грязью россиян и своих коллег. Наибольшее негодование у продюсера вызвали слова Закировой. Певица оскорбляла не только граждан России, но и своего бывшего продюсера Фадеева.
Пригожин подчеркнул, что он "вытащил Наргиз из жопы на Брайтоне" и способствовал её развитию на отечественной сцене.
"Где она была бы, если бы не Фадеев? Она приехала, он взял её в шоу "Голос". А она оскорбляет наших артистов. Ну разве это нормально?" — сказал Пригожин в эфире шоу "Злые языки".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.