Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Splash: греческие собственники увеличивают долю рынка экспорта российской нефти
Военный обозреватель Владислав Шурыгин сравнил бои в Артёмовске со Сталинградской битвой
Гинеколога из Краснодарского края хотят уволить за танцы в кабинете поликлиники
Лариса Рубальская опровергла слухи о её конфликте с Аллой Пугачёвой
В МУС отреагировали на "угрозы" со стороны России после ордера на арест Путина
РВ: опубликованы видеокадры с большим количеством разбитых машин ВСУ у переправы Бахмута
Симоньян насторожили массовые отпуска бойцов ВСУ: осенью после этого началось контрнаступление
Захарова о планах Британии передать Киеву снаряды с ураном: это норма для Запада
Мишустин: ключевая цель санкций Запада — россияне

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Наргиз Закирова стала популярной благодаря Максиму Фадееву

0:56
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поведение певицы Наргиз Закировой. Он отметил, что артистка стала знаменитой только благодаря покровительству Максима Фадеева.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Наргиз Закирова стала популярной благодаря Максиму Фадееву

В новом выпуске шоу "Злые языки" Пригожин высказался об уехавших артистах, которые после начала СВО на Украине поливают грязью россиян и своих коллег. Наибольшее негодование у продюсера вызвали слова Закировой. Певица оскорбляла не только граждан России, но и своего бывшего продюсера Фадеева.

Пригожин подчеркнул, что он "вытащил Наргиз из жопы на Брайтоне" и способствовал её развитию на отечественной сцене.

"Где она была бы, если бы не Фадеев? Она приехала, он взял её в шоу "Голос". А она оскорбляет наших артистов. Ну разве это нормально?" — сказал Пригожин в эфире шоу "Злые языки".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина

О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.

Корнилов: Британия услышала предупреждение Путина об ответе РФ на снаряды с обеднённым ураном
Садальского восхитило фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Войдёт в историю
Садальский о фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Кадр пойман изумительнейший
В Китае рассказали, как Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
"Будет суд в Гааге, будет петь "Сядем!": Галкин* высмеял творчество SHAMANа
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
Командир Жога оценил просьбу бойца ВСУ не скидывать гранату
Командир Жога оценил просьбу бойца ВСУ не скидывать гранату
Последние материалы
Катастрофа 1958 года в Мюнхене унесла жизни футболистов "Манчестер Юнайтед"
Мишустин: ключевая цель санкций Запада — россияне
RV: опубликованы новые видеокадры боёв за Артёмовск
Экс-разведчик Риттер: к поражению Зеленского приведёт переход Артёмовска под контроль ВС РФ
Президент Чехии Павел объяснил позицию НАТО по Украине
Ольга Бузова рассказала, как фанат разбил ей губу во время концерта: "Пытался вырвать у меня микрофон"
Командующий сухопутными войсками ВСУ пообещал наступление под Бахмутом в скором времени
Рон Десантис оправдался за свои слова о территориальном споре на Украине
Единственный в своем роде 1955 Mercedes-Benz 300SL отправляется на аукцион
В Брянской области российский боец сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников