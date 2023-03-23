Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Наргиз Закирова стала популярной благодаря Максиму Фадееву

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поведение певицы Наргиз Закировой. Он отметил, что артистка стала знаменитой только благодаря покровительству Максима Фадеева.

В новом выпуске шоу "Злые языки" Пригожин высказался об уехавших артистах, которые после начала СВО на Украине поливают грязью россиян и своих коллег. Наибольшее негодование у продюсера вызвали слова Закировой. Певица оскорбляла не только граждан России, но и своего бывшего продюсера Фадеева.

Пригожин подчеркнул, что он "вытащил Наргиз из жопы на Брайтоне" и способствовал её развитию на отечественной сцене.

"Где она была бы, если бы не Фадеев? Она приехала, он взял её в шоу "Голос". А она оскорбляет наших артистов. Ну разве это нормально?" — сказал Пригожин в эфире шоу "Злые языки".

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