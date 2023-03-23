Лариса Рубальская опровергла слухи о её конфликте с Аллой Пугачёвой

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поэтесса Лариса Рубальская прокомментировала слухи о её конфликте с известной певицей Аллой Пугачёвой.

По словам Рубальской, с Пугачёвой у неё не было конфликта, о котором сообщает ряд СМИ. В частности, говорилось о том, что артистка якобы не пустила автора песен в свой дом, поэтому поэтесса затаила на её обиду. Сама Рубальская заявила, что в дом к Пугачёвой не приходила.

"Жёлтая пресса иногда находит что-то. Вот недавно писали: "Лариса Рубальская никогда не простит это Алле Пугачёвой". Я вздрогнула. У меня с Аллой Пугачёвой, в принципе, контакта никогда не было, чтобы ей что-то не простить. Оказывается, когда-то я к ней пришла, а она меня не впустила в дом", — рассказала Рубальская в эфире YouTube-шоу "Откройте, Давид!"

Поэтесса подчеркнула, что к Примадонне она относится с уважением.

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