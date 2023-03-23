Разин о травле Пугачёвой: Алла Борисовна опрометчиво сказала Путину одну фразу

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что Аллу Пугачёву травят за слова, которые она сказала Владимиру Путину.

Разин признался, что Пугачёва его недолюбливает. При этом шоумен назвал нападки на Примадонну "кощунством и издевательством".

Ранее Андрей Разин выразил желание приобрести замок Аллы Пугачёвой в деревне Грязь.

Он вспомнил, что Юрий Шатунов видел в Пугачёвой пример.

"Как-то Алла Борисовна опрометчиво сказала Владимиру Владимировичу Путину одну фразу: "Берегите меня". И теперь многие "коршуны" атакуют ее, в том числе и за эти слова", — написал продюсер в своём Instagram*.

Разин призвал прекратить нападать на талантливую и заслуженную женщину. Он назвал тех, кто старается "укусить" народную артистку СССР, шакалами.

"Есть много людей, которые её любят. Я считаю, что нападение на неё — это просто какое-то безумство сумасшедших идиотов", — выразил своё мнение шоумен.

*Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

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