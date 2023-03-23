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Разин о травле Пугачёвой: Алла Борисовна опрометчиво сказала Путину одну фразу

1:11
Шоу-бизнес

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что Аллу Пугачёву травят за слова, которые она сказала Владимиру Путину.

Разин о травле Пугачёвой: Алла Борисовна опрометчиво сказала Путину одну фразу

Разин признался, что Пугачёва его недолюбливает. При этом шоумен назвал нападки на Примадонну "кощунством и издевательством".

Ранее Андрей Разин выразил желание приобрести замок Аллы Пугачёвой в деревне Грязь.

Он вспомнил, что Юрий Шатунов видел в Пугачёвой пример.

"Как-то Алла Борисовна опрометчиво сказала Владимиру Владимировичу Путину одну фразу: "Берегите меня". И теперь многие "коршуны" атакуют ее, в том числе и за эти слова", — написал продюсер в своём Instagram*.

Разин призвал прекратить нападать на талантливую и заслуженную женщину. Он назвал тех, кто старается "укусить" народную артистку СССР, шакалами.

"Есть много людей, которые её любят. Я считаю, что нападение на неё — это просто какое-то безумство сумасшедших идиотов", — выразил своё мнение шоумен.

*Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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