Алла Пугачёва восхитила поклонников своим имиджем в 73 года: "Идёт в ногу со временем"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники известной певицы Аллы Пугачёвой восхитились её новым имиджем.

Ранее навестить артистку в Израиль прилетели её давние друзья супруги Юдашкины. Знаменитости рады были видеть друг друга. Это видно на снимках, которые опубликовала Марина Юдашкина на своей страничке в Instagram*.

Пользователи Сети в комментариях под фото отметили, что Примадонна отлично выглядит в свои 73 года. В частности, фанаты подчеркнули, что Пугачёва модно одевается и идёт в ногу со временем.

*Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

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