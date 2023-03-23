Внутренние органы фигуриста Романа Костомарова работают вполсилы

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова постепенно улучшается. Спортсмен перенёс две операции по ампутации конечностей и два инсульта. Теперь Роман борется с полиорганной недостаточностью.

Врачи утверждают, что практически все органы фигуриста работают вполсилы из-за развившегося в организме сепсиса. Медики отмечают проблемы с печенью, сердцем, лёгкими и почками.

"Раз нам говорят об улучшении анализов, то есть надежда, что он справится с недостаточностью. Правда, многое будет зависеть от её степени. Ситуация улучшится, когда уберут сепсис", — заявил в беседе с порталом Woman.ru доктор медицинских наук Павел Воробьев.

Специалист добавил, что последствия полиорганной недостаточности могут лечиться годами. При лучшем исходе Костомарова ждёт долгий процесс реабилитации, включающий медикаментозное лечение, диеты и пребывание в санаториях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.