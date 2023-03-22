КП: врач Орлова сообщила, что певице Алле Пугачёвой повредили лицевой нерв во время пластической операции

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Врач-косметолог Марта Орлова прокомментировала неестественную мимику певицы Аллы Пугачёвой. По словам специалиста, заграничные доктора допустили серьёзную ошибку при подтяжке лица Примадонны.

Некоторые эксперты утверждают, что певица давно прибегает к услугам пластических хирургов. По их мнению, 73-летняя артистка систематически делает подтяжку лица и другие косметологические процедуры, которые помогают ей долгие годы сохранять моложавый внешний вид.

Орлова проанализировала несколько видео последних выходов Пугачёвой и отметила, что мимика артистки неестественна, что может свидетельствовать о некачественной процедуре и повреждению лицевого нерва.

У Пугачёвой наблюдаются симптомы одностороннего пареза (снижение силы мышц после поражения нерва). Верхняя губа певицы противоестественно двигается вверх и вправо. А нижняя остается вялой. Возможно, это следствие неудачной пластики или избыточного использования ботулотоксина", — заявила врач в беседе с "КП".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.