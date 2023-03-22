В Сети обсуждают песню артистки Юлии Лущинской "Гопак"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Песня "Гопак" артистки Юлии Лущинской стала вирусной в интернете. В ней певица, одетая в красную вышитую одежду с длинными косами, поёт о любви, используя фразы "гарна українка я", "танцюю гопака", "коси заплела", "вишиванку одягла".

Фрагмент из этой композиции, который Лущинская спела в интервью с блогером Некоглаем, стал объектом насмешек в интернете. Некоторые пользователи сети рассматривают этот трек как сборник стереотипов об украинцах и используют его для создания мемов. Несмотря на это, Лущинская заявляет, что готовится приятно удивлять своих хейтеров, отмечает интернет-газета "Страна".

"Начали включать эту песню на системах ПВО, ракеты самоуничтожаются, самолёты падают, корабли тонут. Спасибо", — пишут комментаторы.

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