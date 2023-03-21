Владимир Познер оценил номер Муцениеце со скидыванием одежды: "Просто браво!"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист и ведущий Владимир Познер посетил премьеру шоу "Абсолютно другая нага", в котором дебютировала актриса Агата Муцениеце.

Агата Муцениеце заменила в шоу прежнюю её участницу Екатерину Варнаву. Многие считали, что артистке не удастся повторить успех её предшественницы, однако у неё это получилось. Отмечается, что шоу оценил по достоинству сам Владимир Познер, который был на премьере, сообщает Starhit.

"Я видела все самые лучшие парижские выступления! Это просто в десятки тысяч раз круче по уровню. Агата, просто браво! Десерт был идеальный. Даже Владимир Познер аплодировал", — сказала одна из зрительниц.

В конце шоу Агата Муцениеце приготовила для зрителей "десерт". Актриса под музыку скинула накидку и показала свою полуобнажённую фигуру.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.