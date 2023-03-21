Лолита Милявская призналась, что встречается с молодым мусульманином: "Мне с ним клёво"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала подробности своей личной жизни в интервью рэперу Баста.

По словам известной артистки, в настоящее время она состоит в отношениях с мужчиной, который моложе неё. Также певица подчеркнула, что он является мусульманином.

Лолита призналась, что после пяти браков замуж не спешит выходить. Она просто наслаждается отношениями.

"Я не буду говорить, как его зовут. Одно скажу — он мусульманин и мне с ним клёво!" — рассказала знаменитость в эфире YouTube-шоу Басты "Вопрос ребром".

Кроме того, 59-летняя Лолита рассказала, что встречается с мужчинами, которые значительно моложе неё, лишь потому, что с ними она больше совпадает по энергетике, а с ровесниками ей скучно.

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