Shot: Валерия Меладзе вскоре могут признать иностранным агентом

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В ближайшее время певца Валерия Меладзе могут признать иностранным агентом. Об этом пишет Shot со ссылкой на источник в Минюсте.

По данным канала, Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал заявление на имя генпрокурора с просьбой внести певца в список иноагентов. Одна из причин — то самое видео, где исполнитель тихонечко продолжил фразу "Слава Украине" на корпоративе в Дубае.

Фонд исторического наследия уже просил в начале января признать Меладзе иноагентом. Но тогда сразу не получилось.

Теперь же Меладзе всё же должен попасть в тот самый список, так как его кандидатура в Минюсте обсуждалась не раз, отмечает канал.

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