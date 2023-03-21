Известная певица Лолита Милявская рассказала, что хочет на свой 60-летний юбилей устроить интимную фотосессию.
По словам артистки, помимо откровенной фотосессии она хочет, чтобы снимки не обрабатывались фотошопом. Об этом Лолита рассказал в интервью рэперу Басте в YouTube-шоу "Вопрос Ребром".
Лолита отметила, что совершенно не комплексует из-за своего возраста и спокойно принимает новый этап в своей жизни.
"Потому что это не просто возраст внутри. Если у тебя нет энергии внутри, то у тебя и в 30 будет погасший глаз", — поделилась знаменитость.
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