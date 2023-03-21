Вера Брежнева поделилась переживаниями с поклонниками: "Как раньше уже не будет"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Вера Брежнева поделилась со своими подписчиками переживаниями по поводу новой жизни.

По словам Веры Брежневой, сейчас она старается значительно меньше уделять время социальным сетям. В частности, артистка решила тратить на это не больше часа в день. Также Брежнева отметила, что сейчас у неё мало свободного времени, поскольку рабочий график стал более плотным.

Бывшая солистка группы ВИА Гра рада наступлению весны и тому, что увеличилась творческая активность. Однако есть моменты, которые огорчают знаменитость. Она призналась, что периодически вспоминает приятные моменты из прошлого, но понимает, что больше так уже не будет.

"И даже когда телефон напоминает о теплых воспоминаниях, понимаешь, что как раньше уже не будет. Каждый день строим новую жизнь заново", — рассказала певица.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.