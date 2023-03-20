Российский актёр Анатолий Белый прокомментировал ситуацию, в которой оказался его коллега Константин Хабенский.
Напомним, летом 2022 года Анатолий Белый уволился из МХТ им. Чехова и вместе с семьёй переехал в Израиль. Такое решение актёр принял, руководствуясь своей антивоенной позицией. Артист отмечает, что с коллегами по театру он не общается, в том числе с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Тем не менее, Белый отзывается о нём с уважением и благодарностью.
"Мне очень жаль Костю. Мне в принципе жаль порядочных людей, которые остались в России, потому что у них нет выхода. У Кости в том числе", — заявил актёр.
Также Александр Белый подчеркнул, что Хабенский всегда отстаивал его и других актёров, как мог.
Напомним, в январе из МХТ уволились Дмитрий Назаров и Ольга Васильева по просьбе Константина Хабенского. Такое решение было принято в связи с их антивоенной позицией. Отмечается, что на худрука было оказано давление вышестоящих инстанций.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.