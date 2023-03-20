Утонувший Свиргунов предсказал свою гибель в песне: "Я утону"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники группы Cream Soda вспомнили пророческую песню утонувшего Дмитрия Свиргунова, в которой поётся о весне и утоплении.

После трагической гибели музыканта его композиция "Волга" звучит зловеще, так как в ней фанаты Свиргунова видят пророчество.

"С тобой иду по дну. В плену весенних губ я утону", — гласит текст песни группы Cream Soda.

В клипе есть момент, в котором песню поют лёжа под толщей воды.

Сегодня стало известно, что 35-летний Свиргунов со своим младшим братом Романом действительно утонул, провалившись под лёд реки "Волга".

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