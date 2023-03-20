Алла Пугачёва посетила концерт Меладзе в Израиле: "Я боялся этого момента"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва посетила концерт Валерия Меладзе, который недавно состоялся в Израиле.

В настоящее время Алла Пугачёва проживает с семьёй в Израиле. Артистка прекратила свою концертную деятельность, но продолжает участвовать в светской жизни, посещая концерты российских звёзд.

Недавно в Израиль с концертом приехал известный певец Валерий Меладзе, чьё выступление Примадонна также посетила. Об этом сообщает Telegram-канал "Дневники знаменитостей".

В источнике было опубликовано видео, на котором видно, как Алла Пугачёва появилась в зрительном зале. Публика восторженно начала приветствовать артистку, громко аплодируя и выкрикивая комплементы. Тем временем овации никак не давали певцу начать шоу, однако он также был рад видеть Аллу Борисовну.

"Да, я боялся этого момента", — пошутил Меладзе.

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