Алла Пугачёва посетила концерт Валерия Меладзе, который недавно состоялся в Израиле.
В настоящее время Алла Пугачёва проживает с семьёй в Израиле. Артистка прекратила свою концертную деятельность, но продолжает участвовать в светской жизни, посещая концерты российских звёзд.
Недавно в Израиль с концертом приехал известный певец Валерий Меладзе, чьё выступление Примадонна также посетила. Об этом сообщает Telegram-канал "Дневники знаменитостей".
В источнике было опубликовано видео, на котором видно, как Алла Пугачёва появилась в зрительном зале. Публика восторженно начала приветствовать артистку, громко аплодируя и выкрикивая комплементы. Тем временем овации никак не давали певцу начать шоу, однако он также был рад видеть Аллу Борисовну.
"Да, я боялся этого момента", — пошутил Меладзе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.