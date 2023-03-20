Известный актёр, народный артист России Дмитрий Назаров вышел на сцену вместе со своей женой Ольгой Васильевой в Израиле.
В воскресенье, 19 марта, состоялось первое выступление актёра за границей. Дмитрий Назаров выступил в Израиле с авторскими романсами, стихами и баснями. Напомним, после того как он вместе с женой был уволен из МХТ имени Чехова из-за их антивоенной позиции, артисты приняли решение уехать из России. Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов".
Напомним, ранее Дмитрий Назаров заявил, что худрук МХТ Константин Хабенский был вынужден их уволить в связи с давлением компетентных органов. В частности, Хабенскому был постелен ультиматум: либо известные актёры будут уволены, либо у остальных будет отозвана бронь по мобилизации.
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