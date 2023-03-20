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Музыкант Сергей Галанин назвал спецоперацию ВС РФ на Украине вопросом выживания

0:45
Шоу-бизнес

Фронтмен группы "СерьГа" Сергей Галанин заявил, что поддерживает спецоперацию России на Украине, поскольку это "вопрос выживания для нас". Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Музыкант Сергей Галанин назвал спецоперацию ВС РФ на Украине вопросом выживания

Он отметил, что начал вспоминать зарождение нацизма в Европе.

"Не надо забывать про Хиросиму и Нагасаки. Хватит верить в цивилизованный мир", — сказал музыкант.

Галанин отметил, что в мире наблюдается тотальная русофобия.

Музыкант сообщил, что выступал в Донецке и в четырех госпиталях Вишневского.

"Это те люди, общение с которыми сейчас важно", — отметил он.

Галанин признался этим людям, что "мы под одну сторону баррикад".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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