Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Politico: НАТО в ближайшие месяцы увеличит группировку войск у восточных границ РФ до 300 тысяч человек
291-й полк отразил очередную попытку "мясного штурма" боевиков ВСУ в Запорожской области
RV: тяжелораненый солдат ВС Украины попросил оператора БПЛА ВС России спасти его
РВ: опубликованы первые видеокадры попыток прорыва бронетехники ВСУ в Запорожье
Арестович разделил россиян на группы: "Нет никаких хороших русских"
Ходаковский заявил об учащении артобстрелов и локальных вылазок боевиков ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского об импичменте
Очередная атака ВСУ на Запорожском направлении по новому методу — подробности
Кашеварова о ситуации на фронте: одни воюют, а другие отжимают, продают, зарабатывают деньги

Яна Рудковская заявила, что диеты после 40 опасны для здоровья

0:52
Шоу-бизнес

Известная продюсер Яна Рудковская рассказала о вреде диет после 40 лет.

Яна Рудковская заявила, что диеты после 40 опасны для здоровья

По словам 48-летней Яны Рудковской, раньше она периодически сидела на таких диетах, как йогуртовая или кефирная, однако сейчас знаменитость не придерживается никаких диет. Продюсер считает, что после 40 лет ограничения в питании могут навредить здоровью.

Поддерживать форму в своём возрасте Рудковской помогают занятия спортом и потребление пищи небольшими порциями.

"Мне уже за сорок: диеты в моём возрасте противопоказаны. Можно нанести серьёзный вред здоровью. Поэтому в последнее время я никакими диетами не пользуюсь. Просто занимаюсь спортом в своё удовольствие и иногда катаюсь на коньках", — рассказал "МК" Яна Рудковская.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Разгром колонны бронетехники НАТО в зоне СВО попал на видео

Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.

РВ: разгром колонны бронетехники НАТО российскими войсками попал на видео
РИА Новости: Международный суд в Гааге выдал "ордер на арест" Путина в расчёте на сам Запад
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
Стало известно, что может помешать контрнаступлению ВСУ
Российские бойцы задержали украинского наводчика
Германия обвиняет Украину в "циничном обмане" Ольга Лебедева Тринадцать МиГов Украине: Словакия стала главным "полезным идиотом" Байдена Любовь Степушова Гримасы гендерной демографии: природа сохраняет примерное равенство полов Сергей Лебедев
Командир штурмовиков погиб, прикрывая эвакуацию группы с раненым
Пророчество старца Зосимы о "чёрной дыре" на месте Киева вспомнил Ходаковский
В Германии прокомментировали надписи "на Берлин" на танках
В Германии прокомментировали надписи "на Берлин" на танках
Последние материалы
Заключительные упражнения для недостаточно развитых мышц
RV: тяжелораненый солдат ВС Украины попросил оператора БПЛА ВС России спасти его
Яна Рудковская заявила, что диеты после 40 опасны для здоровья
Киевский режим в нокдауне от удара, нанесённого Путиным в Мариуполе
РВ: опубликованы первые видеокадры попыток прорыва бронетехники ВСУ в Запорожье
Арестович разделил россиян на группы: "Нет никаких хороших русских"
Кардиотренировки в зале: без ударов по суставам
Ходаковский заявил об учащении артобстрелов и локальных вылазок боевиков ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского об импичменте
Очередная атака ВСУ на Запорожском направлении по новому методу — подробности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников