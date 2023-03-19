Яна Рудковская заявила, что диеты после 40 опасны для здоровья

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная продюсер Яна Рудковская рассказала о вреде диет после 40 лет.

По словам 48-летней Яны Рудковской, раньше она периодически сидела на таких диетах, как йогуртовая или кефирная, однако сейчас знаменитость не придерживается никаких диет. Продюсер считает, что после 40 лет ограничения в питании могут навредить здоровью.

Поддерживать форму в своём возрасте Рудковской помогают занятия спортом и потребление пищи небольшими порциями.

"Мне уже за сорок: диеты в моём возрасте противопоказаны. Можно нанести серьёзный вред здоровью. Поэтому в последнее время я никакими диетами не пользуюсь. Просто занимаюсь спортом в своё удовольствие и иногда катаюсь на коньках", — рассказал "МК" Яна Рудковская.

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