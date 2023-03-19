Актриса Ирина Безрукова вышла на связь из больничной палаты резко постаревшая

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ирина Безрукова опубликовала новое фото в Сети, чем очень напугала своих поклонников. Дело в том, что фотоснимок сделан в больничной палате, а сама артистка сильно состарилась.

Бывшая жена Сергея Безрукова поспешила успокоить поклонников и объяснила, что на фото возрастной гримм, а больничная палата всего лишь одна из локаций, где снимался сериал "Эскортница".

Актриса обратилась к переживающим подписчикам и уверила, что с её здоровьем всё в порядке, а фото было сделано на память.

"Друзья, спешу вас успокоить, со мной всё в порядке, на фото возрастной грим. И в больницу попала не я, а моя героиня из фильма "Эскортница", — сообщила Безрукова

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.