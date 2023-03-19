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Актриса Ирина Безрукова вышла на связь из больничной палаты резко постаревшая

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Шоу-бизнес

Актриса Ирина Безрукова опубликовала новое фото в Сети, чем очень напугала своих поклонников. Дело в том, что фотоснимок сделан в больничной палате, а сама артистка сильно состарилась.

Актриса Ирина Безрукова вышла на связь из больничной палаты резко постаревшая

Бывшая жена Сергея Безрукова поспешила успокоить поклонников и объяснила, что на фото возрастной гримм, а больничная палата всего лишь одна из локаций, где снимался сериал "Эскортница".

Актриса обратилась к переживающим подписчикам и уверила, что с её здоровьем всё в порядке, а фото было сделано на память.

"Друзья, спешу вас успокоить, со мной всё в порядке, на фото возрастной грим. И в больницу попала не я, а моя героиня из фильма "Эскортница", — сообщила Безрукова

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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