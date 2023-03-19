Певица Слава призналась, что у неё депрессия

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Слава рассказала о проблемах со здоровьем, которые она испытывает в последнее время.

По словам артистки, она уже давно страдает расстройством психики, однако обратиться за помощью к специалисту никак не могла решиться. После недавнего визита к врачу певице был поставлен диагноз — депрессия.

"Последние несколько лет мне тяжело, по разным причинам, поэтому решилась и пошла к доктору! Диагноз — "депрессия", — поделилась Слава на своей страничке в соцсети.

Также знаменитость отметила, что самостоятельно улучшить состояние ей не помог даже недавний отпуск на море, поэтому врач выписал ей курс препаратов от депрессии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.