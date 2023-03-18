Алла Пугачëва в Израиле поддержала певицу Манижу, которой, по мнению Примадонны, сейчас нелегко.
Народная артистка СССР назвала певицу Манижу удивительной и самобытной.
"Знаю как тебе трудно сейчас. Не унывай. Желаю твоему песенному миру "открытых дверей" по всему миру. И если кто-то плюет тебе в спину, значит ты идёшь впереди", — поделилась мудростью маститая певица.
Ранее Максим Галкин* показал танцы Пугачëвой на острове в Средиземном море.
*признан в России иностранным агентом.
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