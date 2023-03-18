Пугачëва опубликовала новый пост: Если кто-то плюëт тебе в спину, значит ты идёшь впереди

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачëва в Израиле поддержала певицу Манижу, которой, по мнению Примадонны, сейчас нелегко.

Народная артистка СССР назвала певицу Манижу удивительной и самобытной.

"Знаю как тебе трудно сейчас. Не унывай. Желаю твоему песенному миру "открытых дверей" по всему миру. И если кто-то плюет тебе в спину, значит ты идёшь впереди", — поделилась мудростью маститая певица.

Ранее Максим Галкин* показал танцы Пугачëвой на острове в Средиземном море.

*признан в России иностранным агентом.

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