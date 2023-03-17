Музыкальный критик Кармунин опубликовал список исполнителей, которых запретили к ротации на радио в России

Музыкальный критик Олег Кармунин опубликовал список исполнителей в своём Telegram-канале, которых запретили к ротации в эфире одной из отечественных радиостанций.

В список запрещённых к ротации артистов вошли: популярный певец Валерий Меладзе, знаменитая певица и народная артистка СССР Алла Пугачёва, советская и украинская певица, народная артистка София Ротару, музыкант Леонид Агутин, украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, Наргиз, группа «Время и Стекло», украинский поп-певец Макс Барских и ряд других артистов, которые выступили против проведения СВО и уехали из России в знак протеста.

Кармунин также отметил, что запрет был наложен и на некоторые отдельные композиции артистов, которые, наоборот, остались в России и не выступали против СВО. В частности, речь идёт о композиции Наташи Королёвой «Киевский Мальчишка». Не появятся в эфире и песня группы «Комбинация» American Boy.

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