Вдова Олега Табакова Зудина раскритиковала слова Назарова о неподобающем поведении худрука

Актриса Марина Зудина прокомментировала слова Дмитрия Назарова, который в недавнем интервью рассказал о неподобающем поведении покойного худрук МХТ Олега Табакова.

Звезда сериала "Кухня" после начала СВО на Украине раскритиковал действия России и уехал из страны. За границей актёр неоднократно критиковал действия российских властей и поведение коллег, которые поддержали ВС РФ.

Недавно Назаров высказался о покойном Табакове и заявил, что он при жизни отличался недостойными поступками и поведением.

Вдова худрука МХТ эмоционально отреагировала на слова актёра и опровергла его слова.

"Потом ещё какую-то хрень скажет. Даже вообще без комментариев! Я не опускаюсь до такого. Прямо отмыться хочется", — заявила Зудина в беседе с "АиФ".

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