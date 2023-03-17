Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на бессонницу.
Звезда опубликовала видео в своих социальных сетях, в котором рассказала, что не может уснуть после возвращения из Африки. Бузова подчеркнула, что очень устала на съёмках шоу "Новые звёзды в Африке".
"Я могу спать даже по 15 минут между съёмками. Сплю всегда и везде. В машинах, самолётах. Но приехала сейчас и не могу", — заявила Ольга подписчикам.
Телеведущая отметила, что в последний раз полноценно отдыхала в январе. Бузова уверена, что данный ритм сильно помешает её плотному графику.
Первый выпуск шоу "Новые звёзды в Африке" уже вышел в эфире ТНТ. Первым из борьбы за пять миллионов рублей выбыл Виталий Гогунский. В испытании на вылет он проиграл актёру Тимофею Зайцеву.
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