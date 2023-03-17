Вернувшаяся из Африки в Москву Ольга Бузова страдает от бессонницы и усталости

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на бессонницу.

Звезда опубликовала видео в своих социальных сетях, в котором рассказала, что не может уснуть после возвращения из Африки. Бузова подчеркнула, что очень устала на съёмках шоу "Новые звёзды в Африке".

"Я могу спать даже по 15 минут между съёмками. Сплю всегда и везде. В машинах, самолётах. Но приехала сейчас и не могу", — заявила Ольга подписчикам.

Телеведущая отметила, что в последний раз полноценно отдыхала в январе. Бузова уверена, что данный ритм сильно помешает её плотному графику.

Первый выпуск шоу "Новые звёзды в Африке" уже вышел в эфире ТНТ. Первым из борьбы за пять миллионов рублей выбыл Виталий Гогунский. В испытании на вылет он проиграл актёру Тимофею Зайцеву.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.