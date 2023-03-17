Дмитрий Назаров раскритиковал Ивана Охлобыстина за поддержку СВО: "Какая гойда? Одумайся!"

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Популярный актёр, народный артист России Дмитрий Назаров прокомментировал позицию Ивана Охлобыстина относительно проведения СВО.

Напомним, в сентябре прошлого года актёр, звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин принял участие на митинг-концерте на Красной площади, где выкрикивал: "Гойда!". На тот момент Дмитрий Назаров был в приятельских отношения с актёром, поэтому с интересом наблюдал его речь по телевидению. Об этом сообщает Starhit.

Назаров отметил, что для него было большим удивлением увидеть своего приятеля на концерте с такой речью.

"Мы с ним снимались, много общались, всё время были рука об руку, обменивались всем-всем-всем. И для меня было огромным удивлением увидеть… Для меня был шок. Я открыл рот. Ваня, Ваня, Ваня! Ты чего?! Какая гойда, Ваня? Одумайся! Да, это шок", — поделился народный артист.

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