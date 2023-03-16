Максим Галкин* опубликовал кадры с танцами Аллы Пугачёвой под песню "Mambo Italiano" на Сардинии.
Шоумен разместил в своём микроблоге кадры с семейного отдыха. Судя по возрасту детей звёздной пары, которые тоже попали в кадр, съёмки были сделаны не менее пяти лет назад.
"Рубрика "Любимые видео" Сардиния. Праздник", — написал Галкин под жизнеутверждающим видео с острова в Средиземном море.
На кадрах Примадонна исполняет одиночный зажигательный танец, а потом уже танцует в паре с супругом.
Ранее Максим Галкин показал фотографии со съёмок в украинской крепости.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Лаврова удивило поведение Сердючки на концерте.