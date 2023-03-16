Галкин* показал зажигательные танцы Пугачёвой на острове в Средиземном море

Максим Галкин* опубликовал кадры с танцами Аллы Пугачёвой под песню "Mambo Italiano" на Сардинии.

Шоумен разместил в своём микроблоге кадры с семейного отдыха. Судя по возрасту детей звёздной пары, которые тоже попали в кадр, съёмки были сделаны не менее пяти лет назад.

"Рубрика "Любимые видео" Сардиния. Праздник", — написал Галкин под жизнеутверждающим видео с острова в Средиземном море.

Артисты Алла Пугачёва и Максим Галкин

На кадрах Примадонна исполняет одиночный зажигательный танец, а потом уже танцует в паре с супругом.

Ранее Максим Галкин показал фотографии со съёмок в украинской крепости.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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