Максим Галкин* поделился фото со съёмок сериала в украинской крепости

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный российский юморист и ведущий Максим Галкин* поделился архивными снимками, сделанные в средневековой крепости на территории Украины.

В 2015 году проходили съёмки сериала "Всё могут короли", в котором сыграли Максим Галкин*, Александр Балуев, Мария Семкина и Полина Филоненко. Основными площадками картины стали украинские города Каменец-Подольский и Хотин, где и находилась крепость на фото.

По сюжету сериала, менеджер Миша Николаев из Москвы меняется местами со средневековым герцогом Майклом Каннингемом.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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