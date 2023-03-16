Популярный российский юморист и ведущий Максим Галкин* поделился архивными снимками, сделанные в средневековой крепости на территории Украины.
В 2015 году проходили съёмки сериала "Всё могут короли", в котором сыграли Максим Галкин*, Александр Балуев, Мария Семкина и Полина Филоненко. Основными площадками картины стали украинские города Каменец-Подольский и Хотин, где и находилась крепость на фото.
По сюжету сериала, менеджер Миша Николаев из Москвы меняется местами со средневековым герцогом Майклом Каннингемом.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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