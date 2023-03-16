Актёр Дмитрий Назаров и его жена заявили о бойкоте со стороны российских коллег

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Назаров после скандального увольнения из МХТ уехал из России. Артист вместе с женой высказывают критику в адрес ВС РФ и властей страны из-за СВО на Украине.

Назаров в новом интервью высказался о российских коллегах, которые осудили его за поддержку Украины. Звезда сериала "Кухня" отметил, что у него сложилось чёткое ощущение, что его предали.

Артист добавил, что ему совершенно не хочется возвращаться на сцену МХТ, где он сыграл огромное количество ролей, так как убедился в лицемерии своих коллег.

"Мы будем работать в Израиле, потому что мы с теми зрителями, которые хотят нас видеть. Это главнее. А в каком антураже — неважно", — заявила жена Назарова.

Назаров добавил, что многие из актёров просто боятся ему написать и спросить про его дела, потому что вызовут волну критику в свою сторону.

"Я понимаю, вам страшно написать. Но ведь девять человек не испугались. Уверен, к ним никаких репрессий не применили", — сказал актёр.

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