Пластический хирург Киркорова Тимур Хайдаров рассказал об операциях помолодевшего певца

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Пластический хирург Филиппа Киркорова Тимур Хайдаров рассказал о преображениях певца.

В преддверии своего 56-летия Киркоров сделал операции по омолаживанию лица и коррекции живота.

"Прошедший процедуры Филипп Бедросович теперь выглядит стройным и молодым, будто мальчик. Зато какой кураж он демонстрирует на сцене", — заявил Хайдаров в эфире радиостанции "Вечерняя Москва".

Хайдаров подчеркнул, что после успешного проведения операций не менее важно сохранить результаты пластики. Для этого врач советует своим пациентам изменить культуру питания. Исключить из рациона выпечку, газировку, сладкое.

"Филипп строго выполнял мои рекомендации, ходил в фитнес-зал. Он похудел на 12 килограммов. У него уже становятся заметными линии на прессе, скоро вы сможете увидеть его во всей красе", — пообещал врач.

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