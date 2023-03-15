Филипп Киркоров выиграл суд у православного активиста из-за скандала с танцем на кресте

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров выиграл суд у православного активиста Михаила Феодориди.

Напомним, в 2022 году активист подал в суд на Киркорова из-за выступления, в котором певец использовал крест в качестве сценического образа во время танцевальной части шоу. Истец счёл это оскорблением чувств верующих.

В качестве моральной компенсации Феодориди сначала запросил выплату в размере один миллион рублей, но после снизил исковые требования до одного рубля. Религиозный активист свой поступок объяснил тем, что ему важнее духовная сторона вопроса, а не материальная. Также мужчина настаивал на извинениях со стороны Киркорова. Однако суд отклонил этот иск, сообщает РЕН ТВ.

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