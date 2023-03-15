МК: Лавров заявил, что Верка Сердючка устроила в Италии антироссийскую вакханалию

Украинские звёзды, которые остались без гастролей в России, сейчас пытаются зарабатывать в Европе. Андрей Данилко (Верка Сердючка) старается давать концерты за рубежом. Недавно он ездил с гастролями по Италии. Бывшего близкого друга артиста Сергея Лаврова повергло в шок увиденное на концерте певца в Неаполе.

"До сих пор пребываю в ужасе от увиденного. Я так понимаю, что за работу он получает два гонорара. Один — за концерт, а второй — за ту вакханалию, которую устраивает на своих выступлениях", — рассказал он "МК".

По его словам, концерт Сердючки напоминал сплошную антироссийскую демонстрацию. Это происходило перед, во время и после шоу.

Данилко после каждого номера выкрикивал антироссийские лозунги. По словам Лаврова, это был худший концерт Сердючки, на котором он бывал.

Данилко сделал вид, как будто не узнал бывшего друга. А позже от него пришло SMS-сообщение с текстом: "После того, что ваша страна сделала у нас на Украине, нам не о чем и незачем больше разговаривать!"

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