Актриса Яна Поплавская назвала Дмитрия Назарова "антинародным" артистом за его слова про россиян

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская резко высказалась в адрес Дмитрия Назарова, который после начала СВО поддержал Украину. Недавно звезда сериала "Кухня" заявил, что считает российский народ поверхностным.

Поплавская прокомментировала слова коллеги в своём Telegram-канале и упрекнула актёра в том, что он является "антинародным" артистом. Актриса обрались к Назарову и пожелала ему определиться на чьей он стороне.

"Вы, прости Господи, народный или антинародный? Уж определился бы, с каким народом ему по пути!", — написала Поплавская.

Напомним, что из-за антироссийских высказываний Назаров с женой был уволен из МХТ. А после эмигрировал в Израиль. Актёр негативно высказывается в Сети о спецоперации.

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