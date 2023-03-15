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Актриса Яна Поплавская назвала Дмитрия Назарова "антинародным" артистом за его слова про россиян

0:49
Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская резко высказалась в адрес Дмитрия Назарова, который после начала СВО поддержал Украину. Недавно звезда сериала "Кухня" заявил, что считает российский народ поверхностным.

Актриса Яна Поплавская назвала Дмитрия Назарова "антинародным" артистом за его слова про россиян

Поплавская прокомментировала слова коллеги в своём Telegram-канале и упрекнула актёра в том, что он является "антинародным" артистом. Актриса обрались к Назарову и пожелала ему определиться на чьей он стороне.

"Вы, прости Господи, народный или антинародный? Уж определился бы, с каким народом ему по пути!", — написала Поплавская.

Напомним, что из-за антироссийских высказываний Назаров с женой был уволен из МХТ. А после эмигрировал в Израиль. Актёр негативно высказывается в Сети о спецоперации.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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