Участники группы Little Big заявили об отмене своего концерта на Бали. Солисты группы Илья Прусикин* и Софья Таюрская после начала СВО на Украине осудили действия властей и эмигрировали за границу.
Оставшиеся в группе артисты пытаются построить карьеру на зарубежной сцене, однако предстоящий концерт был отменён по техническим причинам за сутки до него.
Знаменитости сообщили об этом в своих социальных сетях и отметили, что выступление будет перенесено с 16 марта на восьмое апреля.
"Друзья! Наш концерт на Бали переносится с 16 марта на восьмое апреля по техническим причинам! Все купленные билеты на 16 марта будут действительны восьмого апреля", — поделились музыканты в своей соцсети.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом от 27.01.2023.
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