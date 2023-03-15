Дмитрий Нагиев поддержал уволенного из МХТ Дмитрия Назарова из-за критики СВО: "Мы переписываемся"

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актёр Дмитрий Назаров рассказал, кто из коллег по сцене поддержал его после того, как вместе с женой был уволен из МХТ за антивоенную позицию.

По словам Назарова, не все коллеги поддержали его после громкого увольнения из МХТ в январе этого года. Однако были и те, кто встал на защиту артиста. Одним из них оказался популярный ведущий и актёр Дмитрий Нагиев. Об этом сообщает Starhit.

Назаров поделился, что после увольнения с ним захотели общаться лишь некоторые его коллеги, в том числе Дмитрий Нагиев, с которым они вместе снимались в сериале "Кухня".

"У меня с Димой конфликтов не было. Сейчас с ним переписываемся. Мне пишут: "Много ли актёров "Кухни" мне написали?" Всего два актёра поддержали. Не буду говорить, кто именно, чтобы не навлечь на них гнев. Все про себя всё знают. И я про них всё знаю", — признался артист.

Кроме того, Назаров добавил, что не дождался поддержки от тех людей, которых считал друзьями. Однако артист убеждён, что они придерживаются его позиции, но признаться в этом бояться из-за возможных негативных последствий.

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