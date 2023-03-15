Анна Семенович рассказала, что ест всего два раза в день на отдыхе на Мальдивах

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович рассказала о своём питании во время отдыха на Мальдивах.

В настоящее время Анна Семенович проводит свой отпуск на Мальдивах, о чём рассказала в своей социальной сети. Также артистка поделилась с подписчиками режимом питания, которого придерживается сейчас. По словам знаменитости, она старается вести здоровый образ жизни даже во время отдыха, поэтому есть всего два раза в день.

"У нас тут интервальное голодание практически получается. Мы едим два раза в день. Мы первый раз едим в районе двух часов дня, потом легко ужинаем не поздно — часов в семь-восемь вечера, — и больше ничего не едим", — рассказала Семенович.

Артистка подчеркнула, что благодаря такому режиму она сбросила уже 700 граммов.

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