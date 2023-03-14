Известный певец Филипп Киркоров приоткрыл завесу тайны своей личной жизни.
Напомним, в новом году 55-летний артист значительно преобразился благодаря пластической хирургии. Киркоров заявил, что решился на процедуры не только ради себя, но и ради новой возлюбленной, имя которой он не раскрывает. Об этом сообщает kp.ru.
Однако недавно артист приоткрыл завесу тайны своих новых отношений. По словам Филиппа Киркорова, сейчас он живёт вместе с возлюбленной.
"Сейчас мне есть к кому возвращаться домой", — заявил певец.
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