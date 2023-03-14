Тренер Бестемьянова заявила, что сообщения в СМИ о состоянии Костомарова не являются неправдой

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский тренер Наталья Бестемьянова прокомментировала многочисленные сообщения в СМИ относительно состояния здоровья фигуриста Романа Костомарова.

По словам Бестемьянвой, многие сообщения в СМИ о здоровье Романа Костомарова являются неправдой. Также тренер заявила, что имея возможность каждый день созваниваться непосредственно с женой фигуриста Оксаной Домниной или его другом и коллегой Ильёй Авербухом, она это не делает, чтобы не тревожить. Бестемьянова просто желает скорейшего выздоровлению спортсмену.

"Мне кажется, все врут. Полное впечатление, что информация в прессе не соответствует действительности вообще. Никто не скажет правды. Когда плохо — не хочется, чтобы это раздували. Когда хорошо — страшно, что сглазят", — рассказала KP.RU. Наталья Бестемьянова.

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