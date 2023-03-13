Отар Кушанашвили попросил прощения у Анастасии Волочковой: "Считаю себя свиньёй"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский журналист Отар Кушанашвили помирился с известной балериной Анастасией Волочковой.

Напомним, журналист и балерина не общались последний год из-за заявления Кушанашвили о том, что Волочкова злоупотребляет алкогольными напитками. Однако знаменитостям удалось помириться в недавнем эфире стрим-шоу "Телега Online", в котором также принял участие Никита Джигурда.

Кушанашвили подарил Волочковой букет цветов и назвал её "красивой и умной".

"Самые искренние извинения. Я считаю себя свиньёй. Прости меня", — попросил прощение журналист у артистки.

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