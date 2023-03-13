Ведущая "Дома-2" Ольга Орлова месяц назад стала мамой во второй раз. У бывшей солистки группы "Блестящие" родилась дочь, которую назвали Аней.
Орлова ведёт собственный блог в Сети и делится с подписчиками моментами материнства и процессом своего восстановления после кесарева сечения.
По словам артистки из-за оперативного родоразрешения первые сутки в реанимации были для неё сложными. Однако благодаря профессиональной работе медиков через пару дней она чувствовала себя намного лучше.
"В туалет пришлось идти согнувшись, но самой. Неделю боль была очень сильная", — поделилась 45-летняя ведущая.
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