Mash: фигуриста Романа Костомарова готовят к очередной операции по ампутации конечностей

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети информация по состоянию здоровья спортсмена Романа Костомарова противоречивая. Некоторые источники заявляют, что фигурист пришёл в себя и медленно идёт на поправку. Telegram-канал Mash сообщает, что дела у Костомарова идут не лучшим образом и его готовят к очередной операции по ампутации конечностей.

Спортсмен до сих пор дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких через трубку в горле, но препараты, погружающие его в медикаментозную кому, отменены. Полноценно в сознание фигурист ещё не пришёл, пишет источник.

Врачи не могут остановить сепсис, поэтому хирурги думают над очередной операцией по ампутации, чтобы сохранить Костомарову жизнь.

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