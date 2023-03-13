Бывшей участнице "Уральских пельменей" Юлии Михалковой плюнул в лицо на сцене Роман Богданов

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова занялась театральной деятельностью. Однако на последнем выступлении между актрисой и Романом Богдановым произошёл неприятный инцидент.

Артистка участвовала в постановке "Отдам бывшего в хорошие руки", где играет одну из главных ролей. Во время финального поклона все актёры вышли на сцену. Богданов, к всеобщему удивлению, резко подбежал к столу, выпил воды и плюнул её прямо в лицо Михалкова. Актриса от неожиданности вскрикнула и отошла назад.

Произошедшее попало на камеру одного из зрителей и тут же разлетелось по Сети. Знаменитости пока никак не прокомментировали случившееся. Кстати, Михалкова опубликовала у себя на странице в соцсетях неприятный кадр, но не стала объяснять поклонникам о намерениях Богданова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.