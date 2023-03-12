"Толстая и ленивая": Обидевшаяся на хейтеров Седокова показала своё тело

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова не на шутку обиделась на хейтеров, посчитавших, что "толстой" певице должно быть стыдно за свою лень. Решив доказать, что с формами у неё всё в порядке, певица выложила видео, где она позирует в сексуальном белье чёрного цвета.

Напомним, что хейтеров возмутило фото Седоковой с кондитером Ренатом Агзамовым, под которым они оставили комментарии в духе: "толстая и ленивая".

Упрёки хейтеров в лишнем весе преследуют Анну уже какое-то время, поскольку певица продолжительное время сражается то с целлюлитом, то с периодически появляющимся "животиком". Но сейчас ей краснеть не за что, ведь снимок — четырёхмесячной давности, а певица, которая регулярно ходит в спортзал и следит за своим питанием, недавно похудела на 5 кг.

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