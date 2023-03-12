Филипп Киркоров рассказал, что был влюблён в Наташу Королёву пока был женат на Пугачёвой

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский певец Филипп Киркоров рассказал, что их отношения с Наташей Королёвой могли когда-то перерасти в нечто большее, чем просто дружба.

Напомним, вчера, 11 марта, в Кремле состоялся юбилейный концерт певицы Наташи Королёвой. Мероприятие посетил её друг и коллега Филипп Киркоров. Артист не только подпевал Королёвой, но и рассказал новые подробности их отношений в прошлом.

По словам поп-короля, между ними могли возникнуть романтические отношения в какой-то момент. Однако ограничилось всё лишь провокационным номером в дуэте. Об этом сообщает "МК".

"Дуэт не только на сцене, но и в жизни. Но мы, будучи целомудренными и верными половинками своих половинок, дали себе резко. И всё ограничилось только красивым выходом на сцену", — поделился воспоминаниями Киркоров.

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