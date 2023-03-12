Эксперт Рожин заявил о происходящем у артистов "пятой колонны", разорвавших отношения с РФ

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Военный обозреватель Борис Рожин рассказал о "деятелях культуры", разорвавших отношения с Россией.

В список, составленный экспертом, попал Михаил Шац*. Он находится в Израиле, но в Россию его не депортируют.

В списке также присутствует актриса Лия Ахеджакова, лишившаяся ролей в "Современнике" из-за поддержки Украины.

Рожин упомянул актрису Чулпан Хаматову. Прожив год в Прибалтике, она вернулась в Россию, где старается продолжить свою карьеру.

В списке Рожина фигурирует Земфира**. Она выпустила песню, в которой призывает любить родину. Композиция осуждает происходящее в России.

Эксперт также упомянул Леонида Волкова***, бизнесмена Михаила Фридмана.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

** признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 10.02.2023.

*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.

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