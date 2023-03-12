Военный обозреватель Борис Рожин рассказал о "деятелях культуры", разорвавших отношения с Россией.
В список, составленный экспертом, попал Михаил Шац*. Он находится в Израиле, но в Россию его не депортируют.
В списке также присутствует актриса Лия Ахеджакова, лишившаяся ролей в "Современнике" из-за поддержки Украины.
Рожин упомянул актрису Чулпан Хаматову. Прожив год в Прибалтике, она вернулась в Россию, где старается продолжить свою карьеру.
В списке Рожина фигурирует Земфира**. Она выпустила песню, в которой призывает любить родину. Композиция осуждает происходящее в России.
Эксперт также упомянул Леонида Волкова***, бизнесмена Михаила Фридмана.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.
** признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 10.02.2023.
*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.
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