Волочкова заявила, что не будет обращать внимание за унизившую её Малиновскую

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Маша Малиновская высказала своё мнение относительно злоупотребления балериной Анастасией Волочковой алкогольными напитками, а также по поводу пагубного влияния, которое оказывает на танцовщицу её близкий друг, артист Никита Джигурда.

Малиновская заявила, что Волочкова не признаёт свои проблемы и что "ей требуется помощь". Плюс к всему телеведущая считает, что балерина попала под отрицательное влияние Джигурды, дружба с которым не закончится для Волочковой ничем хорошим.

Сама балерина в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что не собирается обращать внимание на тех, кто поливает её грязью и кого она даже не знает.

Волочкова отметила, что о неё столько всего говорят и пишут, что ей уже "как-то всё равно", она живёт так, как считает нужным, и чувствует себя счастливой.

"А многие из этих бесконечных "судей”, которые перемывают мне кости во всяких передачах, по факту являются сбитыми летчиками. Они упоминают мое имя всуе только для того, чтобы о них самих хоть кто-то услышал! Уделять время на обсуждение этих персонажей я не стану", — заключила Волочкова.

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